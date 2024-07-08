Уничтожение российских ракет силами НАТО: Польша пошла на беспрецедентный шаг

8 июля президент нашего государства находится с визитом в Варшаве. Там Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое содержит положение о сбивании в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.

Во время совместной пресс-конференции польский премьер и украинский лидер высказались о реализации положения о сбивании ракет страны-агрессора силами НАТО.

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Серьезный шаг, но не завершенный

По словам Дональда Туска, разговоры об уничтожении НАТО воздушных целей, которые находятся над Украиной и движутся в направлении Польши, ведутся уже давно.

Варшава первой начала говорить о необходимости сбивать ракеты и дроны в украинском пространстве, не дожидаясь, когда они пересекут натовское воздушное пространство.

В то же время Туск добавил, что для реализации такого шага необходимо однозначное сотрудничество в рамках НАТО. "Такого рода акции требуют общей натовской ответственности", – уточнил он.

Польский премьер отметил, что не питает иллюзий, потому что понимает, что это нелегкое решение. Поэтому в двустороннем соглашении о гарантиях безопасности с Украиной указано на необходимость разговора об уничтожении силами НАТО российских ракет и привлечения к нему союзников по Альянсу.

Дональд Туск подчеркнул, что сделан серьезный шаг в этом направлении, однако он не завершен. Впереди еще договоренности с другими странами НАТО.

Зеленский, выступая, сказал, что в соглашении предусмотрена разработка механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Президент выразил надежду, что команды стран, министры обороны, военные проработают решение, которое позволит быстро реализовать этот пункт соглашения.

Напомним, что во время воздушных атак ракеты оккупантов уже пересекали пространство стран НАТО. А Владимир Зеленский неоднократно просил Альянс помочь в уничтожении воздушных целей над Украиной.