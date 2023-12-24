"ВС знают и Брянское направление": россияне ищут, чем Украина сбила их Су-34, – Игнат

Сбитие сразу трех самолетов-истребителей Су-34 22 декабря привело к панике среди россиян. В то же время Юрий Игнат намекает, что у оккупантов могут быть проблемы и на других направлениях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона говорит, что россияне пытаются разведать, чем же Украина сбила их самолеты.

Смотрите также Рекордное количество ударов по Херсонщине: что известно об управляемых авиабомбах России

Подробности от Игната

Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в южных регионах, где произошло сбивание российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены самолеты в "вечный полет",

– рассказал он.

Также сбитие трех "сушек" значительно изменило тактику оккупантов. Теперь они гораздо реже применяют авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы (КАБы). На Херсонском направлении фиксируют гораздо меньше атак КАБами – фактически единичные случаи.

Можем повторить

Россияне понимают, что Украина может перемещать на разные направления те дальнобойные системы, которые предоставил Запад. Оккупанты убедились в этом наглядно, но это еще не конец. Юрий Игнат заинтриговал возможным продолжением успешных украинских операций.

Не только там, где попали в эту историю российские Су-34. Это и Одесская область, случаи были. Знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос лишь в том, чтобы было больше этих систем,

– высказался спикер ВС.

Юрий Игнат охарактеризовал события того дня так: "Это один из тех случаев, когда российская наглость зашкалила". Речь идет о том, что россияне хотели ударить глубже в тыл, потому и подлетели ближе обычного. И поплатились за эту наглость.

Смотрите также В результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян, – источники

Как повлияло сбитие трех Су-34 на ситуацию на фронте