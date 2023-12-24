"ВС знают и Брянское направление": россияне ищут, чем Украина сбила их Су-34, – Игнат
Сбитие сразу трех самолетов-истребителей Су-34 22 декабря привело к панике среди россиян. В то же время Юрий Игнат намекает, что у оккупантов могут быть проблемы и на других направлениях.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона говорит, что россияне пытаются разведать, чем же Украина сбила их самолеты.
Смотрите также Рекордное количество ударов по Херсонщине: что известно об управляемых авиабомбах России
Подробности от Игната
Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в южных регионах, где произошло сбивание российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены самолеты в "вечный полет",
– рассказал он.
Также сбитие трех "сушек" значительно изменило тактику оккупантов. Теперь они гораздо реже применяют авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы (КАБы). На Херсонском направлении фиксируют гораздо меньше атак КАБами – фактически единичные случаи.
Можем повторить
Россияне понимают, что Украина может перемещать на разные направления те дальнобойные системы, которые предоставил Запад. Оккупанты убедились в этом наглядно, но это еще не конец. Юрий Игнат заинтриговал возможным продолжением успешных украинских операций.
Не только там, где попали в эту историю российские Су-34. Это и Одесская область, случаи были. Знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос лишь в том, чтобы было больше этих систем,
– высказался спикер ВС.
Смотрите также В результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян, – источники
Как повлияло сбитие трех Су-34 на ситуацию на фронте
- Институт изучения войны обращает внимание на серьезное беспокойство среди оккупантов. Их пугает усиление украинской ПВО, и они вынуждены сбавлять свою активность.
- Следует сказать и о психологической стороне такой операции. Российские пилоты могут задуматься, нужно ли им так рисковать, ведь Украина может сбить их самолеты.