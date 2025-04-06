Десятки ракет и сотни БпЛА: в Воздушных Силах рассказали об уничтоженных целях за неделю
- За неделю украинская ПВО уничтожила 481 воздушную цель, включая крылатые и блистательные ракеты, разведывательные и другие типы БпЛА.
- Украинская авиация совершила около 100 боевых вылетов, нанесла десятки ударов по российским позициям.
За прошедшую неделю российская армия атаковала Украину различным вооружением. По нашей территории враг применил как несколько типов ракет, так и БпЛА. Силам обороны за 7 дней удалось уничтожить 481 воздушную цель.
Российские атаки на этой неделе имели значительные последствия, но ВСУ отражали нападение и даже нанесли удары по противнику в ответ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.
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Сколько ракет и дронов сбила украинская ПВО за неделю
На этой неделе, с 31 марта по 6 апреля, мобильные группы и системы противовоздушной обороны успешно отработали во время массированных российских атак. Только во время последнего обстрела со стороны агрессора, состоявшегося 6 апреля, украинские защитники сбили 53 воздушные цели, среди которых ракеты и БПЛА.
Всего же на этой неделе удалось уничтожить:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 257 ударных БпЛА типа Shahed;
- 106 разведывательных БпЛА;
- 103 БпЛА других типов.
Украинская авиация совершила около 100 боевых вылетов, более 50 из которых – для истребительного прикрытия и около 30 – для огневого поражения и авиационной поддержки войск.
Пилоты нанесли десятки ударов по вражеским позициям. Против врага были применены авиационные бомбы и ракеты различных типов. Серьезные повреждения получили российские командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой Силы и военной техники противника.
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Подразделения беспилотных авиационных комплексов за это время совершили 944 боевых вылета:
- 837 разведывательных вылетов с использованием БпЛА;
- 107 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.
В результате погибли более 35 оккупантов и было уничтожено 6 вражеских укрытий и 4 единицы автомобильной техники.