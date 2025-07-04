Сложная цель: авиаэксперт предположил, почему днем перед обстрелом не сбили разведывательный БпЛА

3 июля над Киевом пролетал разведывательный российский беспилотник. Сбивать такие цели сложно.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что была разная информация по этой ситуации. Сообщали, что могло быть 2 разведывательных дрона. Однако их не удалось сбить.

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Почему трудно сбивать такие беспилотники

Как отметил Криволап, сообщали, что для сбивания беспилотника применяли тактическую авиацию. Однако уничтожать дроны с помощью самолетов на самом деле достаточно сложно. Для этого истребитель должен двигаться на крайне небольшой скорости. Возможно, даже до 300 километров в час. А это уже опасно.

В свое время в Одессе пробовали сбивать такие беспилотники с помощью легкомоторной авиации. Были даже видео, как это делали на самолетах Як-52.

Пилоты, которые летают, говорили – если ты смотришь на "Орлан" снизу, то его не видишь. Сверху на фоне земли его хорошо видно. А сбить "Орлан" с помощью самолета легкомоторной авиации не так сложно,

– отметил Криволап.

Добавим, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что россияне наращивают применение "Шахедов". Не стоит отбрасывать вариант, что когда-то там могут попытаться запустить и 1000 беспилотников за сутки.