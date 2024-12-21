В Польше заявили, что готовы сбивать российские ракеты, и объяснили, почему не делали этого раньше

Россия постоянно атакует наше государство ракетами и дронами. Нередко вражеские снаряды залетают в воздушное пространство соседних стран, в частности, Польши. Впрочем, до сих пор ни одна из стран не решилась сбить российские воздушные цели, которые чаще всего потом возвращались в Украину.

Президент Зеленский неоднократно призывал союзников к сбиванию ракет не только над собственной территорией, но и в воздушном пространстве Украины. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в Варшаве готовы стрелять по российским воздушным целям, но при определенных условиях, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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"Будем сбивать, если есть угроза для нас самих"

Министр отметил, что Польша готова сбивать ракеты, которые проникнут в ее воздушное пространство. Так, страна часто приводила в готовность свои F-16, чтобы действовать соответственно, если будет существовать опасность для ее территории. Впрочем, по словам Косиняк-Камыша, этого пока еще на происходило. Не было такого случая, когда бы российская ракета была нацелена на цель на польской территории.

Чиновник рассказал, что Польша имеет усиленную ПВО. Аэропорт Жешув находится под охраной НАТО.

Наши союзники Америка, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты,

– подчеркнул министр.

Также министр подчеркнул, что никакого решения НАТО по сбиванию воздушных целей над Украиной нет. Альянс защищает исключительно свои территории.