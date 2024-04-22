Сбитие Ту-22М3: оккупанты наконец-то нашли тело четвертого пилота
22 апреля 2024, 02:25Читати новину українською
Украинские защитники утром 19 апреля сбили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Оккупанты заявили, что наконец нашли тело четвертого пилота.
Об этом пропагандисты сообщили 21 апреля. В сети пишут, что российского пилота нашли в реке, передает 24 Канал.
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Нашли четвертого пилота сбитого Ту-22М3
Около 6 часов вечера в одном из вражеских телеграм-каналов отметили, что найдено тело четвертого члена экипажа Ту-22М3.
Также в сети писали, что погибшего оккупанта нашли в реке через два дня после падения российского бомбардировщика. Уточнили, что речь идет о "помощнике командира корабля".
Историческое сбивание бомбардировщика: коротко о главном
- Утром 19 апреля в Ставропольском крае Красногвардейского района России упал вражеский самолет Ту-22МЗ.
- Уже вскоре стало известно, что это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.
- Источники 24 Канала в ГУР заявили, что Украина впервые уничтожила во время полета российский самолет стратегической авиации, наносивший удары по нашим регионам.
- Кирилл Буданов рассказал, что Ту-22М3 сбили в 308 километрах от границы.
- Вражеский бомбардировщик уничтожили из зенитно-ракетной установки С-200. Начальник ГУР отметил, что эту еще советскую ЗРК сделали с нуля из старых составляющих и несколько модернизировали.
- Кстати, Сухопутные войска сообщили, что этот борт ночью запускал ракеты X-22 по нашему государству.
- Заметим, что 19 апреля украинские защитники также впервые уничтожили две такие ракеты.
- Кстати, в российском минобороны подтвердили падение бомбардировщика. В то же время грезили о якобы какой-то "технической неисправности".
- Также оккупанты заявили, что 3 членов экипажа якобы эвакуировали. Отмечали, что 4 пилота самолета Ту-22М3 якобы катапультировались во время падения. Двух нашли живыми, один погиб, еще одного искали.