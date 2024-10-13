Сбивать и российские ракеты: в Польше заработает новая база ПРО
Источник:PAP
В ближайшие недели в польском селе Редзиково заработает база противоракетного щита. Она будет сбивать также российские ракеты, летящие на Польшу.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это произойдет уже в ближайшие недели.
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Поляки будут сбивать ракеты россиян
В ближайшие недели мы откроем базу противоракетного щита в Редзиково возле Пака (Поморское воеводство). Это база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами,
– отметил он.
Сикорский подчеркнул, что вел переговоры о том, "чтобы ракеты ПВО могли сбивать также российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, которые летят на США".
"Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, тем временем она уже есть и будет торжественно открыта в ближайшее время", – сказал глава МИД.