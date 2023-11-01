"Один из стаи": в день рождения погибшего Героя "Да Винчи" объявили масштабный сбор

В день рождения погибшего Героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла его любимая объявила масштабный сбор для батальона защитника. Инициатива "Один из стаи" призвана собрать 10 миллионов гривен на нужды "Волков".

Командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайла 1 ноября должен отпраздновать свое 28-летие. Однако в марте он погиб в боях за украинскую независимость под Бахмутом – ему навсегда осталось 27.

Смотрите также Странное и болезненное чувство, – Сергей Жадан посетил могилу Да Винчи, погибшего под Бахмутом.

Важный сбор к важному дню

В день рождения Дмитрия Коцюбайла его любимая Алина Михайлова призвала защитников Украины отомстить оккупантам и приобщиться к важному сбору. Она пригласила всех присоединяться к инициативе "Один из стаи", которая должна помочь закупить оборудование для 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи".

Возлюбленная "Да Винчи" планирует совместно собрать 10 миллионов гривен. На эти средства фонд Сергея Притулы приобретет квадрокоптеры DJI Mavic 3 и DJI Mavic 3T, а также средства РЕБ. Все это поможет украинским воинам эффективнее преодолевать врага.

Перевести средства для наших защитников можно на Монобанке по ссылке . Только на счет Алины Михайловой за 4 часа уже удалось собрать 1,3 миллиона гривен для батальона.

Ко дню рождения "Да Винчи" инициировали совместный сбор / фото Алины Михайловой

К большому благотворительному собранию присоединились известные украинские звезды и волонтеры. Поддержали сбор средств ко дню рождения Дмитрия Коцюбайла Игорь Лаченков, Янина Соколова, Амил и Рамил Насировы, Сергей Жадан, Антон Тимошенко, Василий Байдак, Евгений Янович, а также ряд других ведущих украинских лиц.

Каждый из них имеет свою цель в этом сборе и отдельный счет. Найти ссылки на банки можно на их страницах в соцсетях.

Что известно о "Да Винчи"