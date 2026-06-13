СБС нанесли удар по полигону "Восточный", где проходят подготовку российские военные

Украинские беспилотники атаковали полигон "Восточный" в Новопетровке, где российские военные готовили личный состав. Под удар попало место дислокации сразу трёх подразделений армии противника.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

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Кто находился на полигоне?

Беспилотники СБС нанесли серию ударов по полигону "Восточный" в Новопетровке Запорожской области. Там находились оккупанты из 40-й отдельной бригады морской пехоты с Камчатки, 1461-го полка 36-й армии и 1466-го полка 5-й армии.

Все вышеупомянутые подразделения ведут боевые действия против украинцев на Гуляйпольском участке, в ВОТ Запорожской области,

– говорится в сообщении.

40-я бригада морской пехоты на протяжении более года участвовала в штурме Угледара. При этом 1461-й полк сформирован преимущественно из военнослужащих из Бурятии, а 1466-й полк комплектуется новобранцами из Приморского края.