СБУ ударила по заводу под Краснодаром: в России рассказали о повреждениях

Украина ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. В России частично признали повреждения и даже рассказали о них.

Российские СМИ пишут, что в результате атаки на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в ночь на 29 октября получил повреждения. Из сотрудников никто не пострадал. 24 Канал.

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Дроны повредили завод

Российские СМИ сообщили, что Афипский НПЗ в ночь на 29 октября атаковал беспилотник. В результате падения БПЛА повреждения получили воздуховод и защита установки совместной переработки газа и газоконденсата.

Возник пожар. Для того чтобы ее потушить понадобился примерно час.

В момент атаки на заводе было 60 сотрудников, никто не пострадал.

Этот удар – операция СБУ