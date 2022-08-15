На Прикарпатье арестовали активы российских компаний на 200 миллионов гривен
Источник:СБУ
В Ивано-Франковской области арестованы корпоративные права двух предприятий более чем на 200 миллионов гривен. В обеих компаниях бенефициаром является российское правительство.
Бенефициаром обеих компаний оказалось правительство России
Как сообщили в пресс-службе СБУ, компании специализируются на производстве картонной и бумажной продукции для промышленности. В СБУ заявили об аресте имущества компаний и корпоративных прав.
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Конечным бенефициаром 100% уставного капитала в одной из компаний является российское правительство. В другой компании российскому правительству принадлежит 75%, а остальные – Украине.
Как говорится в сообщении СБУ, было установлено, что россия владеет предприятиями через цепочку связанных между собой учреждений – два российских банка и одно ООО.
Сообщается, что после полномасштабного вторжения России топменеджемент приступил к переводу имущественного комплекса на подконтрольную им компанию.
По материалам СБУ арест наложен на следующие российские активы:
- корпоративные права на 14,8 миллионов гривен;
- целостный имущественный производственный комплекс стоимостью около 190 миллионов гривен.
Как отметили в СБУ, активы переданы в управление АРМА.
Суд снял арест с ТРЦ Ocean Plaza, принадлежащего второму путину
9 августа стало известно, что в Украине арестовали права мощного производителя органических химических веществ и одно из крупнейших ТРЦ в Киеве – Ocean Plaza. Правоохранителям удалось "прикрыть" бизнес России в Украине.
Контрольный пакет акций Ocean Plaza принадлежит российскому бизнесмену и близкому другу путина – аркадию ротенберга.
И уже 12 августа Печерский суд снял арест со здания столичного ТРЦ Ocean Plaza. Соответствующее решение вынесла судья Печерского суда Светлана Гречана.