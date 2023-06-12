"Расстреливали всех бегущих с фронта": СБУ допросила главу заградительного отряда россиян

В Службе безопасности Украины допросили пленного россиянина, руководившего заградительным отрядом армии оккупантов. Как оказалось, он является сотрудником российской ФСБ.

Он признался, что не давал отойти с линии фронта наемникам военного формирования "Шторм Z". Кроме того, тех, кто пытался дезертировать с места боевых действий, россиянин просто ликвидировал.

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В украинский плен попал командир одного из заграждений россиян

Военные контрразведчики СБУ допросили 2 российских захватчиков, попавших в украинский плен. Один из них оказался пулеметчиком отдельной роты комендатуры ФСБ, задачей его было не допускать дезертирство на фронте.

Стояли на второй линии и не давали отступать Шторму Z. Приказ был при их отступлении бить на поражение,

– сказал россиянин.

СБУ допросила работника ФСБ, руководившего загоном отрядом "Шторма Z" / Видео из телеграм-канала СБУ

Другим пленным оказался военный из "Шторма Z", боявшийся, что его убьют свои. Именно поэтому он решил сдаться в плен украинским солдатам.

"В случае побега нам сказали, что сзади стоят огороженные (отряды – 24 Канал). Расстреливают всех, кто будет убегать", – рассказал оккупант.

В СБУ подчеркнули, что такие показания являются доказательством того, что российская армия существенно использует тактику заградительных отрядов. Это обосновывает, что морально-психологическое состояние русских солдат на очень низком уровне.

СБУ перехватили очередной разговор оккупантов

Кроме этого, Служба Безопасности перехватила разговор российских захватчиков, где они обсуждают приказы российского командования по отрядам. Российские власти приказали своим муртадам крепко держать оборону.

"Шторм Z" ты полностью привлекаешь, они в твоем распоряжении. У них шага назад вообще нет, только вперед,

– говорится в перехвате.

Россияне также говорят, что в случае дезертирства российское военное командование под свою ответственность позволяет "обнулять" солдат. Пока они находятся на одной из горячих точек линии фронта.

Что известно о российском формировании "Шторм Z"