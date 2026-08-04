СБУ готовит новые операции против России, – Зеленский

4 августа Владимир Зеленский провел совещание с Александром Покладом, который доложил о приоритетах СБУ на август. Так, служба уже готовит новые операции против России.

Глава государства уже одобрил соответствующие планы, о чем и сообщил в своем телеграм-канале.

Что известно о подготовке новых ударов по стране-агрессорке?

Прежде всего президент отметил, что у СБУ хорошие результаты по противодействию российской агрессии.

Сегодня я согласовал новые операции,

– подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Александр Поклад, исполняющий обязанности главы СБУ, доложил о приоритетах работы службы на август.

Также во время совещания были обсуждены дальнейшие шаги по очищению внутренней структуры СБУ "от работающих на себя, а не на Украину".

Отметим, что военные СБУ эффективно отрабатывают по враждебным объектам, в частности, в глубоком тылу противника. Так, в ночь на 1 августа Служба безопасности Украины провела операцию против важных военных объектов России в Краснодарском крае.

Украинские беспилотники поразили 4 вражеских радиолокационных комплекса: 4 станции обнаружения целей "Подлёт-К1" и 1 РЛС "Каста-2Е2", которые использовались для контроля воздушного пространства.

В тот же день подразделения СБУ также атаковали объекты нефтяной отрасли страны-агрессорки в Башкортостане. Под ударом оказались предприятия, входящие в структуру "Башнефти" - "Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим". Эти заводы формируют один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России, а их общая мощность превышает 23 миллиона тонн переработки нефти в год. В Уфе, где находятся эти предприятия, сосредоточена значительная часть нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессорки.

Кроме того, в ночь на 31 июля СБУ вместе с Силами обороны провела еще одну масштабную операцию. Тогда целями стали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, Евпаторийский авиационный завод, объекты портовой инфраструктуры в районе Тамани и другие военные объекты российских окупантов.