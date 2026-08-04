Глава держави вже погодив відповідні плани, про що й написав у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про підготовку нових ударів по країні-агресорці?

Передусім президент зазначив, що СБУ має хороші результати щодо протидії російській агресії.

Сьогодні я погодив нові операції,

– підкреслив Зеленський.

Зі свого боку Олександр Поклад, який виконує обов'язки голови СБУ, доповів про пріоритети роботи служби на серпень.

Також під час наради були обговорені подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури СБУ "від тих, хто працює на себе, а не на Україну".

Зазначимо, що військові СБУ ефективно відпрацьовують по ворожих об'єктах, зокрема, у глибокому тилу противника. Так, у ніч проти 1 серпня Служба безпеки України провела операцію проти важливих військових об'єктів Росії у Краснодарському краї.

Українські безпілотники уразили 4 ворожі радіолокаційні комплекси: 4 станції виявлення цілей "Подльот-К1" та 1 РЛС "Каста-2Е2", які використовувалися для контролю повітряного простору.

Того ж дня підрозділи СБУ також атакували об'єкти нафтової галузі країни-агресорки в Башкортостані. Під ударом опинилися підприємства, що входять до структури "Башнефті" – "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім". Ці заводи формують один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, а їхня загальна потужність перевищує 23 мільйони тонн переробки нафти на рік. В Уфі, де розташовані ці підприємства, зосереджена значна частина нафтопереробної промисловості країни-агресорки.

Крім того, у ніч проти 31 липня СБУ разом із Силами оборони провела ще одну масштабну операцію. Тоді цілями стали Волгоградський нафтопереробний завод, Євпаторійський авіаційний завод, об'єкти портової інфраструктури в районі Тамані та інші військові об'єкти російських окупантів.