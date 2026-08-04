Глава держави вже погодив відповідні плани, про що й написав у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про підготовку нових ударів по країні-агресорці?
Передусім президент зазначив, що СБУ має хороші результати щодо протидії російській агресії.
Сьогодні я погодив нові операції,
– підкреслив Зеленський.
Зі свого боку Олександр Поклад, який виконує обов'язки голови СБУ, доповів про пріоритети роботи служби на серпень.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Також під час наради були обговорені подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури СБУ "від тих, хто працює на себе, а не на Україну".
Зазначимо, що військові СБУ ефективно відпрацьовують по ворожих об'єктах, зокрема, у глибокому тилу противника. Так, у ніч проти 1 серпня Служба безпеки України провела операцію проти важливих військових об'єктів Росії у Краснодарському краї.
Українські безпілотники уразили 4 ворожі радіолокаційні комплекси: 4 станції виявлення цілей "Подльот-К1" та 1 РЛС "Каста-2Е2", які використовувалися для контролю повітряного простору.
Того ж дня підрозділи СБУ також атакували об'єкти нафтової галузі країни-агресорки в Башкортостані. Під ударом опинилися підприємства, що входять до структури "Башнефті" – "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім". Ці заводи формують один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, а їхня загальна потужність перевищує 23 мільйони тонн переробки нафти на рік. В Уфі, де розташовані ці підприємства, зосереджена значна частина нафтопереробної промисловості країни-агресорки.
Крім того, у ніч проти 31 липня СБУ разом із Силами оборони провела ще одну масштабну операцію. Тоді цілями стали Волгоградський нафтопереробний завод, Євпаторійський авіаційний завод, об'єкти портової інфраструктури в районі Тамані та інші військові об'єкти російських окупантів.