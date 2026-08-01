Подробиці уражень розповіли на сторінці СБУ.

Що відомо про атаки на російські об'єкти?

Удари припали на об'єкти паливної та енергетичної інфраструктури ворога. Так, далекобійні безпілотники атакували інфраструктуру 3 нафтопереробних заводів у місті Уфі (Республіка Башкортостан), що розташовані на відстані 1600 кілометрів від державного кордону України.

Йдеться про підприємства, які входять до структури "Башнефті" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів країни-агресорки. Серед них:

"Башнафта-УНПЗ";

"Башнафта-Новойл";

"Башнафта-Уфанафтохім".

Сумарна потужність цих нафтопереробних підприємств перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. В СБУ наголосили, що Уфа є одним із головних центрів нафтопереробної галузі Росії.

При цьому, місцеві НПЗ виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастила та іншу продукцію, яку, зокрема, використовують для забезпечення російських військ.

Нафтопереробні заводи залишаються одними з найважливіших законних військових цілей на території Росії… СБУ й надалі системно завдаватиме ударів по таких об'єктах, позбавляючи ворога ресурсів для ведення війни,

– підкреслили в службі.