Подробиці уражень розповіли на сторінці СБУ.
Що відомо про атаки на російські об'єкти?
Удари припали на об'єкти паливної та енергетичної інфраструктури ворога. Так, далекобійні безпілотники атакували інфраструктуру 3 нафтопереробних заводів у місті Уфі (Республіка Башкортостан), що розташовані на відстані 1600 кілометрів від державного кордону України.
Йдеться про підприємства, які входять до структури "Башнефті" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів країни-агресорки. Серед них:
- "Башнафта-УНПЗ";
- "Башнафта-Новойл";
- "Башнафта-Уфанафтохім".
Сумарна потужність цих нафтопереробних підприємств перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. В СБУ наголосили, що Уфа є одним із головних центрів нафтопереробної галузі Росії.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
При цьому, місцеві НПЗ виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастила та іншу продукцію, яку, зокрема, використовують для забезпечення російських військ.
Нафтопереробні заводи залишаються одними з найважливіших законних військових цілей на території Росії… СБУ й надалі системно завдаватиме ударів по таких об'єктах, позбавляючи ворога ресурсів для ведення війни,
– підкреслили в службі.