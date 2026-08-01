Подробиці уражень розповіли на сторінці СБУ.

Що відомо про атаки на російські об'єкти?

Удари припали на об'єкти паливної та енергетичної інфраструктури ворога. Так, далекобійні безпілотники атакували інфраструктуру 3 нафтопереробних заводів у місті Уфі (Республіка Башкортостан), що розташовані на відстані 1600 кілометрів від державного кордону України.

Йдеться про підприємства, які входять до структури "Башнефті" та утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів країни-агресорки. Серед них:

  • "Башнафта-УНПЗ";
  • "Башнафта-Новойл";
  • "Башнафта-Уфанафтохім".

Сумарна потужність цих нафтопереробних підприємств перевищує 23 мільйони тонн нафти на рік. В СБУ наголосили, що Уфа є одним із головних центрів нафтопереробної галузі Росії.

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При цьому, місцеві НПЗ виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастила та іншу продукцію, яку, зокрема, використовують для забезпечення російських військ.

Нафтопереробні заводи залишаються одними з найважливіших законних військових цілей на території Росії… СБУ й надалі системно завдаватиме ударів по таких об'єктах, позбавляючи ворога ресурсів для ведення війни,
– підкреслили в службі.

Крім того, за даними джерел, безпілотники СБУ у Краснодарському краї уразили три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2", призначені для виявлення повітряних цілей.

Нагадаємо також про попередню успішну атаку СБУ на ворожі об'єкти. У ніч на 31 липня СБУ разом із Силами оборони України провели масштабну спецоперацію, уразивши низку важливих об'єктів на території Росії та в окупованому Криму.

Серед цілей були Волгоградський нафтопереробний завод, Євпаторійський авіаційний завод, інфраструктура порту Тамань, а також інші військові об'єкти окупантів.