40-летней давности гранатометы вместо новых: СБУ и ОГП раскрыли схему поставок некачественного оружия

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора раскрыла схему закупки и поставки устаревших одноразовых противотанковых гранатометов по завышенной цене. Маркировку на оружии просто заклеивали новыми этикетками.

Подробности контракта Агентства оборонных закупок с частной компанией и детали расследования раскрыли в СБУ.

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Что известно о закупке оружия ненадлежащего качества?

Соглашение предусматривало поставку 6 тысяч противотанковых гранатометов РПГ-75М на сумму 637 миллионов долларов.

Поставщик должен был передать новое вооружение, изготовленное в 2024–2026 годах, о чем и указывалось в документах.

Важно! Как сообщили в СБУ, Командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика о том, что этот тип оружия малоэффективен, и предлагало рассмотреть другие варианты. Впрочем, соглашение все же было заключено.

Поставщик получил аванс в размере 318,5 миллиона гривен. Первая партия гранатометов – 3024 единицы – поступила в арсенал одной из воинских частей в мае 2026 года. Учитывая предварительные данные о ненадлежащем состоянии вооружения, его оставили исключительно на временное хранение.

В ходе следствия выяснилось, что гранатометы фактически были произведены в 1986 – 1988 годах. На оружии под новыми этикетками была старая маркировка, а на некоторых гранатометах уже даже были следы значительного окисления.

Таким образом, фигуранты схемы пытались скрыть истинный год изготовления гранатометов, их состояние и происхождение товара. Следствие не исключает возможного сговора между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком.

Ущерб государству составляет 318,5 миллиона гривен в виде аванса, выплаченного за фактически непринятое вооружение,

– подчеркнули в СБУ.

"По имеющимся данным, указанные гранатометы тот же иностранный поставщик пытался поставить Украине в 2022–2023 годах, но к тому времени, в связи с тем, что нашему государству пытались продать старое вооружение под видом нового, контракт был расторгнут", – пояснили в службе.

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Там подчеркнули, что тогда цена на гранатометы была в 9 раз ниже, чем в контракте. Следователи провели более 10 обысков в офисах Агентства оборонных закупок и компании-поставщика.

В настоящее время продолжается расследование по делу о препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период, что предусмотрено частью 1 статьи 114 УК Украины.

Напомним, в Черниговской области правоохранители раскрыли схему хищения более 11 миллионов гривен при закупке генераторов для ВСУ. По данным СБУ, к ней причастны командир воинской части, его заместитель и двое руководителей компаний-поставщиков.

Следствие установило, что должностные лица заключили контракты с заранее определенными фирмами, завысив стоимость оборудования. При этом поставленные генераторы оказались непригодными к использованию без специального масла, закупка которого не была предусмотрена договорами.