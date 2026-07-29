СБУ нанесла удар по одному из крупнейших российских НПЗ
Украинские военные продолжают наносить удары на большие расстояния по оккупантам. Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России.
Об этом сообщили в СБУ.
Как СБУ нанесла удар по "Лукойл-Пермнафтооргсинтезу"?
Украинские защитники сообщили о нанесении удара по инфраструктуре российского НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенного более чем в 1500 километрах от Украины.
В СБУ отметили, что операция была проведена в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью почти 13 миллионов тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности вражеской армии,
– заявили в СБУ.
После атаки БПЛА на территории НПЗ возник пожар. По предварительным данным, была повреждена установка первичной переработки нефти – один из ключевых объектов предприятия.
В СБУ подчеркнули, что такие удары имеют стратегическое значение, потому что нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают топливом военную технику, авиацию и логистику российской армии.
Кроме того, нефтяная отрасль является одним из главных источников доходов бюджета оккупантов, который используется для финансирования войны.
Что еще известно об ударах по НПЗ России?
В ночь на 25 июля был осуществлен налет на Тюменский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области России.
Над этим работали подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная искра".
Служба безопасности Украины провела новую серию успешных спецопераций, поразив танкер российского теневого флота и три нефтебазы в Ставропольском крае.
В результате атак на объектах возникли масштабные пожары, а российская нефтяная логистика понесла новые потери.