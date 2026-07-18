Кроме того, украинским силам удалось в сельскохозяйственный сезон полностью остановить перевозку россиян по Азово-Донскому морскому каналу. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", к каким последствиям привели удары украинских сил по российским судам, перевозящим нефть и зерно. Он объяснил, как удалось провести эти сложные операции.

Почему именно СБУ поразила российские танкеры?

Свитан подчеркнул, что у россиян на самом деле нет зерна, которое можно было бы вывозить, ведь его нужно собрать, а у них нет чем.

Если у них и есть какое-то зерно, то это еще прошлогодние запасы, которые они пытаются сбыть по высоким ценам. В частности, украденное украинское зерно. И сейчас его начали перевозить через Азовское море,

– пояснил военный эксперт.

Он отметил, что Силы беспилотных систем хорошо проявили себя в Азовском море, где было поражено более сотни российских судов, танкеров, сухогрузов и балкеров. А сейчас они уже вошли в Черное море.

Служба безопасности Украины также применила дальнедействующее средство поражения – уже на море. Скорее всего, это удачное применение нового беспилотного катера "Мамай", который в свое время, помимо дронов Sea Baby, спустил на воду Василий Малюк (экс-глава СБУ – 24 Канал). Вероятно, именно он провел стрельбу по тяжелым танкерам,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Речь идет, по его словам, о судах, которые могут транспортировать около 100–150 тысяч тонн.

"По осадке видно, что, скорее всего, они шли пустыми, "сухими", потому что корма у них была приподнята. И это правильно: топить или выводить из строя нужно именно "сухие" танкеры, которые только идут на погрузку, чтобы не наносить ущерб Черному морю, ведь все-таки это общее море для десятка народов", – отметил Роман Свитан.

Кроме того, по его мнению, хорошо отработала разведка: они вычислили маршрут. Далее в точку встречи было выведено определенное количество БЭКов, и произошло затопление. Это было неполное затопление, но удар по винтовой или рулевой группе надолго останавливает такой танкер.

Свитан рассказал о последствиях поражения российских танкеров в Черном море: смотрите видео

Военный эксперт отметил, что дальше такое судно можно ремонтировать только в сухом доке. А если еще было поражение машинного отделения, то может быть выведен из строя двигатель. Это прямой удар по владельцам этих танкеров, которые пытаются в режиме теневого флота пополнять российскую казну нефтедолларами.

Отметим, что в СБУ рассказали о последствиях ударов по российским танкерам Louise 1 и Banda. Эти суда были задействованы в транспортировке российской сырой нефти из портов Балтийского и Черного морей. Только в 2026 году Louise 1 перевез почти 3 миллиона тонн нефти марки Urals. Танкер Banda транспортировал нефть из портов Усть-Луга, Керчи, Новороссийска и Находки.

В СБУ подчеркнули, что "каждый удар по теневому флоту – это прямой удар по способности России продолжать агрессию". Соответственно, регулярное уничтожение таких судов наносит как прямой финансовый ущерб россиянам, так и существенно повышает стоимость фрахта и страхования для любых других компаний, участвующих в российских контрабандных схемах.