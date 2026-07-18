Крім того, українським силам вдалося у сільськогосподарський сезон повністю зупинити перевезення росіян Азово-Донським морським каналом. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, до яких наслідків призвели удари українських сил по російських суднах, що транспортують нафту та зерно. Він пояснив, як вдалося здійснити ці складні операції.

Чим саме СБУ уразила російські танкери?

Світан наголосив, що у росіян насправді немає зерна, щоб вивозити, адже його треба зібрати, а вони не мають чим.

Якщо у них і якесь зерно, то це ще минулорічні запаси, які вони намагаються скидати по високих цінах. Зокрема, вкрадене українське зерно. І зараз його почали переміщати Азовським морем,

– пояснив військовий експерт.

Він зауважив, що Сили безпілотних систем добре відпрацювали по Азову, де було уражено понад сотню російських суден, танкерів, суховантажів, балкерів. А зараз вони вже увійшли в Чорне море.

Служба безпеки України теж відпрацювала дальнім засобом ураження – вже на морі. Найімовірніше, це вдале застосування нового безпілотного катера "Мамай", який свого часу, окрім дронів Sea Baby, поставив на воду Василь Малюк (ексглава СБУ – 24 Канал). Ймовірно, саме він відпрацював по важких танкерах,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Йдеться, за його словами, про судна, які можуть транспортувати близько 100 – 150 тисяч тонн.

"По осадці видно, що, скоріше за все, вони йшли порожніми, "сухими", тому що корма у них була піднята. І це правильно: топити або виводити з ладу потрібно саме "сухі" танкери, які тільки йдуть під завантаження, щоб не вбивати Чорне море, бо все-таки це спільне море для десятка народів", – зазначив Роман Світан.

Також, на його думку, добре відпрацювала розвідка: вони вирахували маршрут. Далі була виведена у точку зустрічі певна кількість БЕКів і відбулося підтоплення. Це було неповне затоплення, але удар по гвинтовій чи кермовій групі надовго зупиняє такий танкер.

Світан розповів про наслідки ураження російських танкерів в Чорному морі: дивіться відео

Військовий експерт зазначив, що далі таке судно можна ремонтувати лише в сухому доці. А якщо ще було ураження машинного відділення, то може бути виведений з ладу двигун. Це прямий удар по господарях цих танкерів, які намагаються в режимі тіньового флоту додавати нафтодолари до російської казни.

Зазначимо, що в СБУ розповіли про наслідки ударів по російських танкерах Louise 1 та Banda. Ці судна були залучені до транспортування російської сирої нафти з портів Балтійського та Чорного морів. Лише у 2026 році Louise 1 перевіз майже 3 мільйони тонн нафти Urals. Танкер Banda транспортував нафту з портів Усть-Луга, Керчі, Новоросійська і Находки.

У СБУ наголосили, що "кожен удар по тіньовому флоту – це прямий удар по здатності Росії продовжувати агресію". Відповідно, регулярне знищення таких суден завдає як прямих фінансових збитків росіянам, так і суттєво підвищує вартість фрахту та страхування для будь-яких інших компаній, які беруть участь у російських контрабандних схемах.