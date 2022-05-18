СБУ обезвредила вражескую ДРГ в Николаеве: ее курировал российский генерал

Оперативное командование "Юг" отметило, что агентурная группа из 5 местных жителей была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил.

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По указаниям куратора агенты собирали информацию по общественно-политической ситуации в регионе, а также сообщали о последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.

Для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленники пытались использовать действующих военнослужащих – выспрашивали у них секретную информацию якобы в дружеской беседе,

– рассказали сотрудники СБУ.

В ведомстве добавили, что диверсантам пообещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

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Как распознать диверсантов

Участник территориальной обороны Киева и общественный деятель Виталий Шабунин рассказал, чем себя выдают диверсанты и как их можно быстро обнаружить. По его словам, это:

русскоязычные люди, которые вообще не говорят по-украински;

лица, которые ведут себя странно;

лица, задающие слишком много вопросов, некоторые из них могут казаться бессмысленными.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак добавил, что о подозрительных лицах следует сообщить в официальный чат-бот @stop_russian_war_bot, или позвонить по номеру 102. В МВД Украины отмечают, если рядом есть представители Теробороны или правоохранители, вы можете попытаться задержать диверсанта самостоятельно. Делать это следует только в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете многочисленное преимущество над врагом.

Обстрелы Николаевщины: коротко

Известно, что с 24 февраля в результате вражеских обстрелов в Николаеве погибли 96 человек. Еще около 480 человек ранены. Об этом 17 мая сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

99% бомбардировок Николаева производились с помощью кассетных боеприпасов. В частности, российские войска используют РСЗО "Смерч" и "Ураган". Еще несколько раз враг наносил удары крылатыми ракетами и более мощными снарядами, которые разбили здание областной госадминистрации.

16 мая российские войска обстреляли морскую инфраструктуру Очакова и центральный район Николаева. Не все кассетные бомбы, которыми атаковали город, сдетонировали.

15 мая российские оккупанты обстреляли жилые дома Березнеговатской общины в Николаевской области. В частности, пострадали села Пришиб и Веселое.

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