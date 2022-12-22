СБУ объявила в розыск нардепа-регионала Святаша, призывающего брать российские паспорта

Бывшего харьковского нардепа "Партии регионов" и бизнесмена Дмитрия Святаша объявили в розыск. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Экс-депутат оправдывал войну России против Украины, сообщают в пресс-службе СБУ. Также он призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, брать российские паспорта.

Читайте также Глава СБУ допускает обмен Богуслаева на военных

Чтобы избежать наказания за преступления, Святаш сбежал в Россию

СБУ объявила в розыск экс-нардепа Харьковской ячейки "Партии регионов". Дмитрий Святаш, после начала полномасштабной войны, всячески оправдывал действия оккупантов.

Более того, в августе он опубликовал в одной из своих соцсетей пропагандистский пост. В нем мужчина призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать оккупантов и согласиться оформить российские паспорта.

Святаш гарантировал, что за это к украинцам будет "лояльное отношение" со стороны агрессора. Также экс-нардеп обещал за сотрудничество с врагом "списание" кредитов. Он убеждал, что россияне будут оказывать жителям оккупированных территорий всю необходимую гуманитарную помощь, а также восстановят уничтоженную инфраструктуру.

После того как злоумышленник понял, что "русского мира" в Украине не будет, он сбежал в Россию во избежание правосудия. В СБУ отмечают, что ранее скандальный Дмитрий Святаш уже объявлялся о подозрении. Правда, несколько иного характера.

Бывший регионал обвинили в незаконном отчуждении более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний. За это в августе этого года было арестовано его имущество на сумму 600 миллионов гривен.

Обратите Глава СБУ спрогнозировал судьбу Путина и вспомнил об "уникальной копилке доказательств"

Начальник Службы безопасности рассказал, что произошло с Медведчуком