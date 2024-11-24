СБУ показала обломки новой баллистической ракеты "Орешник", которой Россия ударила по Днепру

Служба безопасности Украины показала обломки новой баллистической ракеты, которой Россия ударили по Днепру 21 ноября. Враг атаковал Днепр новым типом оружия.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Обломки показали перед тем, как их забрали правоохранители для экспертиз и исследований.

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Издание опубликовало фото, на которых видно остатки ракеты "Орешник". Именно этим новым оружием россияне атаковали Днепр.



Обломки новой баллистической ракеты / Фото Associated Press

Металлические фрагменты ракеты "Орешник" / Фото Associated Press

Обломки размещены на зеленом искусственном газоне перед камуфляжной сеткой / Фото Associated Press

По данным следователей СБУ, это первый случай, когда такие обломки были найдены на украинской территории.

"Следует сказать, что указанные обломки ракеты были найдены и изъяты следственными органами Службы безопасности после ракетного удара, который был нанесен по городу Днепр 21 ноября 2024 года", – отметил следователь в видео.

Обломки ракеты, которой Россия атаковала Днепр: видео

Сотрудник СБУ добавил, что ракета является баллистического типа и двигалась исключительно по баллистической траектории, на которую влияло только аэродинамическое сопротивление.

Атака на Днепр новой ракетой

Российские войска утром 21 ноября атаковали Днепр, нанеся разрушения центру реабилитации для людей с инвалидностью, котельной, предприятию и частным домам. В результате удара ранения получили два человека.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по городу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), а также аэробаллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал" и 7 крылатыми ракетами Х-101. Воздушные силы считают, что МБР запустили из Астраханской области России, никаких других подробностей в Воздушных силах не привели.