Ранены и травмированы: эксклюзивное видео возвращения украинских защитников из плена

В четверг, 1 декабря, Украине удалось вернуть из российского плена еще 50 воинов. Большинство из освобожденных украинцев получили ранения и травмы.

Среди освобожденных воинов – защитники из ВСУ, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. СБУ опубликовала эксклюзивное видео обмена пленными.

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Из плена освободили 4 офицеров

Всего из плена удалось вернуть 4 офицеров и 46 военнослужащих рядового и сержантского состава. Из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

Как состоялся обмен пленными: видео

Сообщается, что большинство освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из них – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Что известно о возвращении украинцев из плена

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных воинов также пленные, которые находились в Еленовке, раненные, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля из российского плена уже вернули более 1300 украинцев.

Предыдущий обмен пленными состоялся 26 ноября, когда Украина вернула 12 воинов. Из плена освободили трех гражданских и 9 военных, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

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