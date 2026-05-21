СБУ поразила штаб ФСБ на оккупированной Херсонской области: сотни оккупантов ранены и уничтожены

Украинские военные продолжают атаковали российские объекты, расположенные на оккупированных территориях. На этот раз удалось поразить вражеские цели в Херсонской области.

Детали операции рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Что атаковала СБУ?

По словам президента Украины, бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины атаковали штаб российской ФСБ и зенитный комплекс "Панцирь-С1" на нашей временно оккупированной территории Херсонской области.

Согласно обнародованной информации, в результате подобной операции украинских воинов россияне понесли ощутимые потери, пока известно об ориентировочно сотне ликвидированных и раненых оккупантов, однако точное количество не указывают.

Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать,

– резюмировал президент.

Операция бойцов СБУ в Херсонской области: смотрите видео

Справочно. По данным Генштаба ВСУ, потери России за минувшие сутки достигли ориентировочно 910 военных и десятки единиц техники. Общие потери противника среди личного состава с момента полномасштабного вторжения в Украину составляют около 1 352 980 оккупантов.

Кстати, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отмечал, что украинские силы усиливают дроновые удары по оккупированным территориям благодаря возможности телевизионной связи между оператором и беспилотником, что позволяет бить по системам ПВО и логистике.

Какие потери несет Россия?

Недавно СБУ вместе с Силами беспилотных систем нанесли удар по центру подготовки российских спецназовцев на оккупированной части Донецкой области. В результате ликвидировали 65 курсантов и их начальника.

Ранее также успешно атаковали оккупированный Бердянский порт, в результате чего удалось повредить пришвартованный сухогруз и остановить военную логистику. Также возле поселка Безымянное дрон попал во вражеский "Урал".

На прошлой неделе Силы беспилотных систем атаковали российский Ейск, в котором уничтожили самолет-амфибию Бе-200 и вертолет К-27. Всего тогда осуществили 55 огневых поражений по 23 военным целям и объектам в глубине России.