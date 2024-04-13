Корректировал огонь по машине Прокудина: СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА

На жизнь главы Херсонской ОВА Александра Прокудина пытались совершить покушение. Злоумышленник следил за машиной чиновника, чтобы корректировать вражеский огонь.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местной и региональной власти. Он отметил, что злоумышленника уже задержали.

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Детали спецоперации

Малюк рассказал, что один из местных жителей Херсона вместе с вражескими спецслужбами организовывал покушение на жизнь председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина. Так, злоумышленник следил за машиной чиновника, а с глубины 12 километров был запущен вражеский FPV-дрон. В комплексе они должны были корректировать вражеский огонь.

СБУ вовремя среагировала и смогла предотвратить покушение. Злоумышленника удалось задержать 10 апреля на завершающем этапе покушения.

Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, благодаря нашим ребятам, посажен вовремя,

– рассказал Малыш.

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