В колледже в Черкасской области планировали массовый теракт

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в колледже Черкасской области. Злоумышленники угрожали массовым расстрелом студентов. Своими планами они делились в сети.

Разоблачили двух студентов, у которых были пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили в запретной в Украине соцсети "ВКонтакте".

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Якобы планировали массовый расстрел.

Следователи выяснили, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планах массового расстрела одногруппников. Более того, злоумышленники через соцсети призывали людей присоединяться к преступной группе.

Во время обысков в квартирах студентов нашли 2 пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. Все отправили на экспертизу.

Открыли дело

Следователи возбудили уголовное дело касательно террористического акта. Устанавливают обстоятельства и ищут причастных лиц.



У студентов нашли оружие / Фото СБУ

Теракты в учебных заведениях