СБУ показала обломки дрона "Герань", которым Россия ударила Киево-Печерской лавре

15 июня во время массированной атаки Россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской Лавры. Враг использовал дрон "Герань-2", которая является аналогом иранского "Шахеда".

К такому выводу пришла СБУ на основе анализа обломков беспилотника, найденных на месте попадания.

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Чем россияне ударили по Успенскому собору Лавры?

Как выяснило расследование, в 01:50 оккупанты атаковали монастырский комплекс.

Вражеский дрон поразил Стефановский придел Успенского собора на территории Лавры.

Сотрудники СБУ обнаружили на месте происшествия фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе.

Найденные обломки на территории Лавры / Фото СБУ

В ходе осмотра обломков было установлено, что отдельные его комплектующие изготовлены на территории России в особой экономической зоне Алабуга. Об этом свидетельствуют соответствующие маркировки, обнаруженные на фрагментах российского дрона.

В результате вражеского прилета повреждены крышные перекрытия, купола, стены и остекление собора. Также от взрывной волны получили повреждения соседние здания гражданской инфраструктуры Печерского района Киева.

Заметим, что артефакты внутри собора не пострадали. Их успели эвакуировать. По словам гендиректора заповедника Максима Остапенко, россияне нанесли два прицельные дроновых удара с целью уничтожить Успенский собор. На это указывает, в том числе, тот факт, что российский беспилотник имел зажигательную смесь.

Следователи Службы безопасности квалифицируют этот удар как военное преступление и уже приступили к уголовному производству.