Серьезная оплеуха по могуществу России, – Малюк впервые прокомментировал атаку на авиабазы

СБУ провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России. Речь идет об авибазах "Белая", "Оленья", "Дягилево" и "Иваново".

В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Об этом сообщил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, передает 24 Канал.

Смотрите также Мединский убежал от журналистов после вопроса об атаке на аэродромы России: видео

"Если надо – достанем и из-под земли"

Василий Малюк рассказал, что 1 июня враг почувствовал, что возмездие за его постоянные обстрелы Украины неизбежно.

В ходе операции удалось сиюминутно поразить наибольшее количество вражеской авиации.

В общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная оплеуха по могуществу и террористической сущности России,

– отметил Василий Малюк.

Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 миллиардов долларов США.

По словам Василия Малюка, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

Глава СБУ подчеркнул, что Украина отработала по абсолютно законным целям – военным аэродромам и авиации, которые ежедневно бомбардируют наши города. Генерал пообещал, что "демилитаризация" России будет продолжаться столько, сколько Россия будет терроризировать украинцев ракетами и "Шахедами".

Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на русский террор и уничтожать врага повсюду на море, в воздухе и на земле. А как надо – достанем и из-под земли,

– заверил Малюк.