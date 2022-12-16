Нашли портрет Кирилла: СБУ провела обыск в храме УПЦ МП в Одесской области
Источник:Общественное
Обыск был проведен в учреждениях Украинской православной церкви московского патриархата города Балта Одесской области. Правоохранители решают, как квалифицировать найденное.
Информацию об этом в Службе безопасности Украины подтвердили журналистам. Обыски прошли 9 декабря.
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Контрдиверсионные мероприятия были в таких учреждениях:
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Управление Балтской епархией УПЦ МП;
- резиденции митрополита Балтского и Ананьевского Алексея (Сергея Гроха).
Храм в Балте / Фото Общественного
СБУ провела обыски в Одесской области / Фото Общественного
Что нашли в УПЦ МП
По информации СБУ, обыски прошли, чтобы выяснить, оправдывают или отрицают российскую агрессию в московской церкви Балты. Следователи обнаружили в епархиальном управлении портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.
Кроме этого, в монастыре хранили литературу с пропагандой "русского мира", изданную в России. По таким материалам учатся в семинариях и приходских школах. Также нашли инструкции по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и возражениями каноничности ПЦУ.
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Поддерживают связи с Россией
В СБУ рассказали, что Сергей Грох, являющийся митрополитом Балтским и Ананьевским, имеет связи с местными эксрегионалами. Архидиакон монастыря имеет связи с Россией и после вторжения оккупантов в 2014 году посещал Москву.
Что нашли следователи / Фото Общественного
СБУ установила, что часть монахов епархии поддерживают религиозную связь с представителями русской православной церкви. Правоохранители решают, как квалифицировать находки в Балте.
Журналисты обратились за комментариями к секретарю Одесского епархиального управления УПЦ МП Евгению Гутьяру и заведующему канцелярией Балтского епархиального управления Дмитрию Мурафе. Однако они не отвечают на телефонные вызовы.
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- Обыски также прошли во Львовской епархии УПЦ (МП). Там нашли антиукраинскую литературу и документы о содействии мобилизации оккупантов.
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