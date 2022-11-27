СБУ проверяет храм УПЦ МП в Ивано-Франковске
В воскресенье, 27 ноября, сотрудники ведомства вошли на территорию Ивано-Франковской епархии УПЦ. Там сейчас проводят безопасность и проверочные мероприятия.
Служба безопасности Украины проводит "рейды" по храмам УПЦ МП. На этот раз проверяют территорию епархиального управления в Ивано-Франковске.
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Какие меры предпринимает СБУ на территории храма
Проверку московской церкви СБУ проводят совместно с Нацполицией и Нацгвардией для противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
Как отмечают, учитывая вооруженную агрессию России, в Украине растут риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Проверку храма проводят с участием представителей церкви. Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц относительно их причастности к противоправной деятельности.
Уверяют, что все действия происходят в пределах действующего законодательства и проводятся для:
- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
- чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов.
Где еще СБУ проводила обыски
- Из-за прославления "русского мира" Киево-Печерская лавра вляпалась в скандал. Служба безопасности Украины провела обыски в помещении монастыря, а также в ряде других храмов УПЦ МП.
- Во время обысков в Черновцах СБУ застала секретаря епархии УПЦ МП с обнаженным парнем. Впоследствии оказалось, что это несовершеннолетний, который поет в местном хоре.
- Напомним, что говорится о скандале с молитвой в Киево-Печерской лавре. Тогда по сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессора, так и за оккупантов.
- На фоне последних событий народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект. В нем говорится о запрете деятельности российской православной церкви на территории Украины.
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