Занимаются репрессиями на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 12 правоохранителей-оборотней
Источник:Служба безопасности Украины
Коллаборанты вступили в ряды так называемой "правоохранительной системы" на временно оккупированных Россией территориях. Теперь их подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.
Сразу 12 оборотней в погонах работали на временно оккупированных территориях. Предатели издевались над украинцами и фабриковали в отношении наших людей уголовные дела.
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Подделывали доказательства и пытали людей
По данным СБУ, преступления совершили девять мужчин и три женщины . Среди них и так называемый "заместитель начальника военной комендатуры Лазурного Херсонской области" с позывным "Греком". Раньше он служил в органах Министерства внутренних дел Украины. Впрочем, после начала боевых действий в 2014 году бежал в временно оккупированный Крым и устроился в росгвардию.
В начале полномасштабной войны изменник переехал, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима. "Грек" похищал, пытал и вербовал украинцев.
Еще один коллаборант проявил себя уже после оккупации Новой Каховки. Он возглавил изолятор временного содержания во вновь отделении полиции. Затем изменник похищал проукраинских граждан, среди которых и участники АТО, и доставлял в изолятор. К задержанным применяли пытки.
Сотрудничать с захватчиками в Херсонской области согласились еще три эксперта-криминалиста. В настоящее время они проводят различные исследования в пользу оккупационных властей. А еще пытаются состряпать фейковые обвинения против украинцев. Еще один полицейский возглавил "отдел уголовного розыска" в Волновахе Донецкой области.
Как выглядят оборотни в погонах / Фото СБУ
Как в Украине борются с коллаборантами
- У предателей часто "подгорает". В частности, в Мелитополе наши партизаны работают молниеносно. Они наказали уже много коллаборантов. "Педагоги" Елене Шапуровой , терроризировавшей директоров школ и садов, взорвали автомобиль.
- "Поджарили" соратника гауляйтера на оккупированной части Запорожской области Олега Шостака .
- Партизаны устроили взрыв и у дома псевдоруководителя водоканала Юрия Онищука.
- В августе СБУ идентифицировала всех предателей, присоединившихся к "МВД России" в Запорожье. Они подавляли сопротивление и запугивали жителей.
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