Занимаются репрессиями на оккупированных территориях: СБУ разоблачила еще 12 правоохранителей-оборотней

Коллаборанты вступили в ряды так называемой "правоохранительной системы" на временно оккупированных Россией территориях. Теперь их подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

Сразу 12 оборотней в погонах работали на временно оккупированных территориях. Предатели издевались над украинцами и фабриковали в отношении наших людей уголовные дела.

Важно Староселье, Давидов Брид и Большая Александровка под украинскими флагами: показываем их на карте

Подделывали доказательства и пытали людей

По данным СБУ, преступления совершили девять мужчин и три женщины . Среди них и так называемый "заместитель начальника военной комендатуры Лазурного Херсонской области" с позывным "Греком". Раньше он служил в органах Министерства внутренних дел Украины. Впрочем, после начала боевых действий в 2014 году бежал в временно оккупированный Крым и устроился в росгвардию.

В начале полномасштабной войны изменник переехал, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима. "Грек" похищал, пытал и вербовал украинцев.

Еще один коллаборант проявил себя уже после оккупации Новой Каховки. Он возглавил изолятор временного содержания во вновь отделении полиции. Затем изменник похищал проукраинских граждан, среди которых и участники АТО, и доставлял в изолятор. К задержанным применяли пытки.

Сотрудничать с захватчиками в Херсонской области согласились еще три эксперта-криминалиста. В настоящее время они проводят различные исследования в пользу оккупационных властей. А еще пытаются состряпать фейковые обвинения против украинцев. Еще один полицейский возглавил "отдел уголовного розыска" в Волновахе Донецкой области.



Как выглядят оборотни в погонах / Фото СБУ

Как в Украине борются с коллаборантами

У предателей часто "подгорает". В частности, в Мелитополе наши партизаны работают молниеносно. Они наказали уже много коллаборантов. "Педагоги" Елене Шапуровой , терроризировавшей директоров школ и садов, взорвали автомобиль.

"Поджарили" соратника гауляйтера на оккупированной части Запорожской области Олега Шостака .

Партизаны устроили взрыв и у дома псевдоруководителя водоканала Юрия Онищука.

В августе СБУ идентифицировала всех предателей, присоединившихся к "МВД России" в Запорожье. Они подавляли сопротивление и запугивали жителей.

Колаборантов подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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