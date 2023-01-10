В Днепре обнаружили агента ГРУ, который охотился на украинскую ПВО и наводил ракеты на ТЭС
Источник:СБУ
Наша служба безопасности разоблачила российского агента в Днепре. Он, работая в местной фармацевтической компании, разведывал разведданные о подразделениях ВСУ.
Сотрудники ВСУ провели обыски по месту жительства задержанного. Там обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.
Читайте также На Буковине будут судить адвоката, оправдывающего россиян и называвшего украинцев "нацистами"
Что известно о разоблачении предателя
Предателем оказался агент главного управления генерального штаба из России (больше известного как ГРУ),
– рассказали в СБУ.
Задержать мужчину удалось на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.
В частности, СБУ установила, что российский агент занимался тем, что:
- пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположение штабов оперативного командования украинских войск;
- передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения;
- "отчитывался" сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в том числе по Приднепровской ТЭС.
Обнаружив информацию, передавал ее россиянам через закрытые каналы связи. Известно, что враг посылал фотографии с привязкой к местности и подробным описанием.
В Днепре задержан предатель, который передавал данные в Россию
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Если вину приспешника оккупантов докажут, то ему грозит по меньшей мере 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей.
Последние подобные разоблачения: кратко
- 9 января СБУ разоблачила в Днепре подпольную ячейку "партии Шария". Они готовили в регионе проведение массовых беспорядков. В частности, планировали провести уличные акции в поддержку оккупантов.
- СМИ обнародовали имена коллаборантов и предателей, которые пошли на сотрудничество с врагом в Запорожье. В частности, говорится о Максиме Зубареве, Ирине Милосердовой и многих других.
- 5 января российский агент был пойман во Львовской области. Он наводил ракеты на стратегические предприятия. Сам являлся инженером одного из госпредприятий, расположенных на Востоке. Мужчина ездил по городам Украины и собирал разведданные для российской ФСБ.