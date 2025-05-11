"Они ждали краха Украины": что может крыться за агентурной игрой венгерских властей

В Украине впервые была разоблачена агентурная сеть военной разведки Венгрии, работавшая против нашего государства. СБУ задержала двух агентов, которые были бывшими украинскими военными. Такие действия со стороны Венгрии не являются случайными.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, как именно Украина должна осуществлять собственную безопасность от "буйных" соседей. Также в ответ Венгрия задержала бывшего украинского дипломата, которого обвинила в "шпионаже".

Важно Украина и Венгрия обвинили друг друга в шпионаже: что известно об инциденте

Дали по рукам

Загородний напомнил, что 24 февраля 2022 года наблюдались странные движения венгерской армии в сторону Закарпатья, что подтверждают многие свидетели.

Путин мог пообещать Орбану Закарпатье. Они ждали краха Украины для того, чтобы его оккупировать. Венгрия, очевидно, враждебно относится к Украине. На этот раз им дали по рукам – задержали агента, чтобы другим было понятно, что не надо "баловаться",

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время чем сильнее будет контрразведывательный режим, чем сильнее будет украинская армия и чем больше Украина будет иметь ракет дальностью 1000 или 2000 километров, тем, по его словам, спокойнее будут себя вести "буйные" соседи.

Они меньше будут болтать о "территориальных претензиях" к Украине и фильтровать каждое слово в сторону нашей страны,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Он подытожил, что безопасность гарантируют спецслужбы и сильная армия, и тогда мирные отношения с соседями строятся конструктивнее.

Отметим, что СБУ раскрыла венгерскую агентурную сеть, действовавшую против Украины. Были задержаны мужчина и женщина, бывшие украинские военные, куратором которых был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.

Агенты должны были собирать информацию о военной защищенности Закарпатской области, искать уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона. Также они изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Шпионам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Какова реакция Венгрии