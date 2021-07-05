Пытали украинских военных: СБУ разоблачила главарей "батальона Восток"

Контрразведка СБУ разоблачила боевиков из оккупированной Донетчины, которым инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, оккупантов подозревают в пытках украинских воинов.

Двое бойцов "батальона Восток" оказали вооруженное сопротивление силам АТО и ООС. Кроме того, разоблаченные жестоко обращались с пленными украинскими героями.

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В частности, применяли к ним физическое и психологическое давление, а также не оказывали медицинской помощи раненым.

Двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на должностях командиров подразделения так называемого батальона Восток, они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово,

– рассказали в СБУ.

По данным СБУ, главари сейчас скрываются от украинских правоохранительных органов на оккупированных территориях.

Злоумышленникам инкриминируют:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в террористической группе или террористической организации;

участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

нарушение законов и обычаев войны, Уголовного кодекса Украины.

СБУ обнаружила схрон боеприпасов

Летом 2021 года СБУ обнаружила два схрона с боеприпасами на территории Донбасса.

В частности, там обнаружили 6,5 кг тротила; ручную осколочную гранату и запал к ней; гранатометный выстрел ВОГ-25; патроны для стрелкового оружия.

По данным специалистов, главари боевиков оборудовали этот схрон во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции летом 2014 года.