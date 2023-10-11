"Вопрос к людям, которые переписывались": как работали наводчики теракта в Грозе

СБУ нашла тех, кто навел удар по кафе в селе Гроза 5 октября. Наводчиками оказались двое местных жителей, которые разведывали информацию через переписки в мессенджерах.

Теперь под подозрением могут оказаться те, с кем переписывались наводчики. Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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"Вопрос к тем, с кем предатели переписывались. Они же знали, что те разведывают информацию. Теперь СБУ будет проверять этих людей, имеют ли они пророссийские взгляды, или по опрометчивости сообщили, забыли ли, что эти Мамоны – коллаборанты", – отметил Ступак.

Корректировщики собирали информацию

5 октября российские оккупанты нанесли удар по селе Гроза Харьковской области. Оккупанты попали ракетой "Искандер-М" в кафе, где проходил поминальный обед за погибшим местным военным. В момент трагедии там находились около 60 человек. Правоохранители отмечали: не исключение, что удар корректировали.

В 99,9% случаев таких ударов по мирным территориям Украины там есть люди, которые каким-то образом наводят российские ракеты. Полпроцента я оставляю на то, что там техническая российская разведка что-то увидела и попала, но в таких собраниях людей кто-то был на месте,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

11 октября в СБУ сообщили, что нашли корректировщиков. Ими оказались два брата – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. В ходе оккупации села они сотрудничали с россиянами. Затем сбежали в страну-агрессорку и начали формировать собственную сеть информаторов в Украине. Они собирали информацию, в том числе и среди своих односельчан, во время переписки в мессенджерах.

"Если к вам начинают писать какие-то ваши дальние родственники, знакомые, одноклассники, которых вы давно не видели или они сбежали перед началом вторжения и сейчас находятся на территории Беларуси или России. Начинают у вас что-то выспрашивать под каким-то закамуфлированным предлогом – не умалчивайте, сообщите СБУ. Есть чат-боты, чтобы потом у вас не было проблем с украинской контрразведкой, потому что вы можете получить подозрение", – подчеркнул Иван Ступак.

Правоохранители готовят сообщения о подозрениях корректировщикам. Обоим – по факту государственной измены.

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