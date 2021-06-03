СБУ разоблачила на Луганщине схрон боевиков с противопехотными минами: фото

Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. Схрон обустроили на чердаке заброшенного здания на окраине города Приволье.
В тайнике обнаружили так называемую противопехотную "мину-лягушку", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Ее обустроили пророссийские боевики еще летом 2014 года.
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Что изъяли правоохранители
Найденные средства поражения оперативники изъяли и уничтожили во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС. В частности, речь идет о:
- 5 гранатометных выстрелах РПГ-22;
- 4 противопехотных осколочных минах МОН-50;
- 1 противопехотной выпрыгивающей осколочной мине ОЗМ-72;
- 2 противотанковых минах ТМ-62;
- 6 ручных гранатах различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелах ВОГ;
- 1 окопном заряде.
Оперативники обнаружили схрон боевиков / Фото СБУ
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