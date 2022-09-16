Российский агент пытался устроиться в полк "Азов", – СБУ

В Киеве СБУ задержала российский агент. Житель Донбасса хотел попасть в боевое спецподразделение полка "Азов", чтобы доносить информацию боевикам.

Задержанный мужчина был спецназовцем террористической организации "ДНР" с 2015 года. При попытке прохождения отбора в полк "Азов" СБУ разоблачила злоумышленника и арестовала.

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Что известно о задержанном вражеском агенте

Оказалось, что житель Донбасса до 2018 года воевал на Востоке нашего государства на стороне противник . Впоследствии боевик уехал в Россию, где его завербовали российские спецслужбы .



Боевик из "ДНР" пытался попасть в полк "Азов" / фото СБУ

До начала полномасштабного вторжения мужчина отправили в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности . Офис Генпрокурора выдвинул дончанину подозрение в участии в террористической организации.



СБУ задержала дончанина, сотрудничавшего с врагом / фото СБУ

Задачей агента было слияние информации о перемещении украинских войск . Также мужчина должен был передавать российским спецслужбам месторасположение и количество техники ВСУ.



СБУ объявила злоумышленнику подозрение / фото СБУ

По закону участие в террористической организации карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией (или без) имущества.

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Задержание предателей: последние новости

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