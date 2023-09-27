СБУ взялась за одиозного экс-адвоката Медведчука и Шария, работающего на оккупантов

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-адвокату Медведчука и Шария. Он устроился в оккупационное "правительство" на Херсонщине.

Так, правоохранители собрали доказательную базу на коллаборанта Валентина Рыбина. Сейчас он возглавляет "организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".

Смотрите также СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят новые "выборы" в Луганской области: список фамилий

СБУ взялась за экс-адвоката Медведчука и Шария

Как стало известно, Рыбин был личным адвокатом Медведчука и Шария, подозреваемым в государственной измене. В начале полномасштабного вторжения он выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам.

Позже Рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации России.

На этой "должности" Рыбин выполняет задачи террористов по усилению оккупационного режима в захваченном регионе из-за массового распространения кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" осенью этого года.

В рамках "предвыборной кампании" он неоднократно выступал в поддержку агрессивной политики кремля, а также агитировал местных жителей поддержать российских оккупантов,

– отметили в СБУ.

В итоге следователи Службы безопасности сообщили Рыбину о подозрении по статье о коллаборативной деятельности. Поскольку коллаборант находится на временно оккупированной части, сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

СБУ разоблачила поклонника Шария

Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали приспешника захватчиков. Местный житель активно агитировал поддерживать вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал преступления противника.

В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов злоумышленник использовал ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.