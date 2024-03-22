Вербовал детей Крыма в "Юнармию": соратник Аксенова получил подозрение от СБУ
Источник:СБУ
Экс-глава оккупационного Государственного комитета молодежной политики Крыма Сергей Селимов получил подозрение от СБУ. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Находясь на должности, Селимов выполнял указания Кремля и привлекал местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия". Перед этим Селимов возглавлял крымский филиал "юнармейцев".
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В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся,
– сообщает СБУ.
Чем занимался соратник Аксенова
Весной 2022 года Селимова перевели в "кадровый резерв" гауляйтера Аксенова, а также и на другое направление подрывной деятельности против Украины.
Селимов стал одним из местных "рупоров" Кремля, которые публично выступают в поддержку Путина и войны против Украины. Для распространения пропагандистских нарративов мужчина неоднократно выступал перед камерами российского телевидения и распространял "авторские" сообщения на собственной странице "ВКонтакте".
Следователи Службы безопасности заочно сообщили Селимову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Кто еще получил подозрение от СБУ
- СБУ сообщила о подозрении двум соратницам Путина, которые депортировали украинских детей в Москву. Россиянки Яна Лантратова и ее сообщницы Инна Варламова вывезли детей, подделав документы об их состоянии здоровья. В конце августа 2022 года они под видом официального визита прибыли в оккупированный Херсон с целью определения конкретных детей для депортации. Обе женщины входят в близкое окружение Путина.
- Также о подозрении сообщили солдату российской армии, который 6 января расстрелял военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Злоумышленником, расстрелявшим украинского защитника, оказался Дмитрий Курашов – стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа России. Известно, что мужчина был неоднократно судим.
- Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух российских генералов, причастных к преступлениям в Украине. Речь идет о вице-адмирале Сергее Пинчуке и генерал-майоре Олеге Пчеле. Они причастны к массированным ракетным обстрелам украинской энергоструктуры,, а также к блокированию "зернового коридора". Им сообщено подозрение по 4 статьям.