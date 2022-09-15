Ждал захвата Украины в Киеве: сообщили о подозрении судье апелляционного суда

10:30

Служба безопасности сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда, который, будучи в Киеве, ожидал захвата Украины россиянами. Он оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом.