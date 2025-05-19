СБУ ударила по "вышкам Бойко": полковник запаса раскрыл их военное значение для России

СБУ уничтожила российскую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах в Черном море с помощью надводных и воздушных дронов. Речь идет о так называемых "вышках Бойко".

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом рассказал, что эти объекты Россия активно использует в военных целях.

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Как россияне используют "вышки Бойко"

Как отметил военный эксперт, эти платформы до сих пор выполняют роль наблюдательных пунктов. На них регулярно размещают гидролокаторы, радиолокаторы или системы радиоэлектронной борьбы. Их главная цель – выявлять украинские беспилотники, которые направляются в сторону временно оккупированного Крыма.

Ранее эти объекты находились в зоне ответственности Главного управления разведки, но теперь активную работу по их уничтожению ведет Служба безопасности Украины. Это свидетельствует о системном подходе к ослаблению обороны врага в Черном море.

В последнее время СБУ серьезно взялась за Крым. У них есть понимание, что необходимо "отминусовать вышки Бойко",

– сказал Роман Свитан.

По его словам, уничтожение оборудования на этих платформах имеет еще одно важное значение: именно оттуда россияне обнаруживают маршруты перемещения боеприпасов Сил обороны Украины.

Недавно дроны СБУ нанесли удар по военным складам 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России вблизи села Перевальное в Крыму. Павел Лакийчук предположил, что Украина готовит территорию Крыма к будущим боевым действиям.