Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів, що ці об'єкти Росія активно використовує у військових цілях.

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Як росіяни використовують "вишки Бойка"

Як зазначив військовий експерт, ці платформи досі виконують роль спостережних пунктів. На них регулярно розміщують гідролокатори, радіолокатори або системи радіоелектронної боротьби. Їхня головна мета – виявляти українські безпілотники, які прямують у бік тимчасово окупованого Криму.

Раніше ці об'єкти перебували в зоні відповідальності Головного управління розвідки, але тепер активну роботу з їхнього знищення веде Служба безпеки України. Це свідчить про системний підхід до послаблення оборони ворога в Чорному морі.

Останнім часом СБУ серйозно взялася за Крим. У них є розуміння, що необхідно "відмінусувати вишки Бойка",

– сказав Роман Світан.

За його словами, знищення обладнання на цих платформах має ще одне важливе значення: саме звідти росіяни виявляють маршрути переміщення боєприпасів Сил оборони України.

Нещодавно дрони СБУ завдали удару по військових складах 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії поблизу села Перевальне у Криму. Павло Лакійчук припустив, що Україна готує територію Криму до майбутніх бойових дій.