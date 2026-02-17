СБУ устроила "хлопок" на химзаводе "Метафракс" в России

Ночью 17 февраля дроны СБУ в очередной раз ударили по объекту ВПК в России. На этот раз под прицелом оказался химзавод "Метафракс Кемикалс".

На этом предприятии враг изготавливает компоненты для взрывчатых веществ. Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.

Смотрите также Российский "Искандер" взлетел в воздух: бойцы ССО успешно атаковали оккупантов

Какие последствия атаки СБУ на Россию?

Как рассказали источники, дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ осуществили новый deep strike в тылу России. Ночью 17 февраля был нанесен удар по одному из крупнейших производителей метанола в государстве-агрессоре и Европе.

Речь идет об атаке на завод "Метафракс Кемикалс". Отмечается, что расположен он в Пермском крае более чем в 1 600 километрах от границы с Украиной.