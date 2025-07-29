СБУ проводит мероприятия по безопасности в одном из районов Киева: какова цель правоохранителей
- Правоохранители проводят мероприятия по безопасности в Деснянском районе Киева для проверки антитеррористической защиты.
- Граждан призывают иметь при себе документы и соблюдать комендантский час, возможны определенные ограничения.
Во вторник, 29 июля, СБУ и Нацполиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности в Киеве. Граждан призывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Речь идет о Деснянском районе столицы.
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Что известно о мероприятиях по безопасности?
Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей. Это будет происходить с учетом правового режима военного положения.
Обратите внимание! Возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
Во время мероприятий по безопасности правоохранители:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, которые находятся на соответствующей местности;
- изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей,
– говорится в сообщении.
Напомним, недавно СБУ предотвратила теракт в центре Киева, который российские спецслужбы пытались осуществить вечером 23 июля. Фигурантку задержали "на горячем", когда она зашла в кафе с сумкой с двумя самодельными взрывными устройствами общей мощностью почти 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.