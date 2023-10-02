Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве задержан агент ФСБ

В столице Украины правоохранители задержали мужчину, собиравшего информацию для страны-агрессорки. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ в Киеве задержала агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными. Он собирал разведданные о подразделениях, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.

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Агент должен был навести огонь на полигоны

После зачисления в школу "Армии дронов" злоумышленник должен установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов обучают руководить ударными и разведывательными беспилотниками.

Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов. Вероятно, оккупанты хотели использовать информацию своего агента для прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.

Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и фиксировал локацию украинских защитников на территории города. Российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карточку.

СБУ поймали "на горячем"

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его во время фотографирования одной из воинских частей в столице.

По данным следствия, вражеским агентом оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений в одном из российских телеграмм-каналов.



Злоумышленник собирал данные о размещении позиций ВСУ / Фото СБУ

Коммуникацию осуществляли через анонимный чат в мессенджере.

Следователи сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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