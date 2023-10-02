Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве задержан агент ФСБ
Источник:СБУ
В столице Украины правоохранители задержали мужчину, собиравшего информацию для страны-агрессорки. Ему грозит пожизненное заключение.
СБУ в Киеве задержала агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными. Он собирал разведданные о подразделениях, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.
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Агент должен был навести огонь на полигоны
После зачисления в школу "Армии дронов" злоумышленник должен установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов обучают руководить ударными и разведывательными беспилотниками.
Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов. Вероятно, оккупанты хотели использовать информацию своего агента для прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности.
Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и фиксировал локацию украинских защитников на территории города. Российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карточку.
СБУ поймали "на горячем"
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его во время фотографирования одной из воинских частей в столице.
По данным следствия, вражеским агентом оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений в одном из российских телеграмм-каналов.
Злоумышленник собирал данные о размещении позиций ВСУ / Фото СБУ
Следователи сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Государственная измена: последние новости
- В Киеве задержали российских агентов, скорректировавших удар по столице 21 сентября. В преддверии этой даты злоумышленники направили оккупантам координаты для удара по городу. Как стало известно, основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергетические предприятия. "Наведением" российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на ГРУ России.
- В Украине также еще раз разоблачили российскую корректировщицу. Она готовила вражеские удары по 9 объектам Одесской области. Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
- Разоблачили блоггера, снимавшего здание Службы безопасности во Львове. Предатель призвал ударить по ней российскими ракетами. Как рассказали правоохранители, для совершение теракта злоумышленник агитировал попасть в режиме российскими ракетами. Чтобы распространить такие призывы, злоумышленник совершал онлайн-трансляцию на своей странице в инстаграм вблизи здания украинской спецслужбы.