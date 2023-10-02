СБУ в столиці затримала агента ФСБ, який хотів вступити до школи "Армії дронів", щоб шпигувати за українськими військовими. Він збирав розвіддані про підрозділи, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

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Агент мав навести вогонь на полігони

Після зарахування до школи "Армії дронів" зловмисник мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають керувати ударними та розвідувальними безпілотниками.

Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БпЛА та їхніх дронів. Ймовірно, окупанти хотіли використати інформацію свого агента для прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки.

Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва та фіксував локації українських захисників на території міста. Російські загарбники "гарантували" своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку.

СБУ зловили "на гарячому"

Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його під час фотографування однієї з військових частин у столиці.

За даними слідства, ворожим агентом виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи у одному із російських телеграм-каналів.



Зловмисник збирав дані про розміщення позицій ЗСУ / Фото СБУ

Комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері.

Слідчі повідомили про підозру у державній зраді. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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