СБУ внедряет уникальную методику беспилотных технологий, –эксперт

Служба Безопасности Украины внедряет уникальную методику беспилотных технологий. Дронами за 700 у.е. уничтожаются российские разведывательные БпЛА за 100 тысяч у.е.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог политолога, экс-нардепа Александра Черненко.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ стала локомотивом инновационных изменений в сфере дронов.

Ключевым фактором стало то, что Украина не дает России доминировать в инновациях. Сегодня Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий, чтобы эффективно уничтожать врага и его технику на поле боя, военные объекты в глубоком тылу РФ, а также, чтобы противодействовать разведывательным дронам,

– считает политолог.

Александр Черненко акцентирует внимание на морских дронах – разработке Службы безопасности Украины, которая изменила баланс сил на Черном море.

"Все разговоры россиян, что они якобы нашли противодействие морским дронам – вражеская пропаганда. Сейчас это уже не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и ФПВ-дроны и другие средства, а также используются для дистанционного минирования", – пишет Черненко.

СБУ совместно с другими Силами обороны поразила 48 складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Это подорвало боевой потенциал россиян и имело ключевое влияние на то, что их наступление существенно затормозилось. Еще одна важная составляющая – дальнобойные дроны, которые уже нанесли России огромные убытки, исчисляемые миллиардами долларов,

– резюмирует политолог.

К слову, выступая на форуме "Украина. Год 2025", председатель СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ успешно использует беспилотные технологиӥ: "Работаем в море, на линиӥ фронта и за ее пределами в тылу врага".