СБУ во второй раз поразила российский нефтяной терминал "Таманьнефтегаз"

Беспилотники СБУ второй раз за последний месяц нанесли удар по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России. Этот порт – один из крупнейших в Черноморском регионе.

Он обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа превышает 1 миллион кубических метров. Ночью местные жители писали в соцсетях о серии взрывов. В результате атаки беспилотников зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.