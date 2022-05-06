СБУ взяла в плен 11 снайперов, обстреливавших позиции украинских военных
Источник:СБУ
Во время спецоперации в Харьковской области СБУ обнаружила и взяла в плен 11 российских снайперов, обстреливавших позиции украинских военных.
Задержанные входили в так называемый 115 полк "ДНР". Об этом во время видеообращения рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
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Больше деталей он пока не сообщил. Но, кроме ситуации в Харьковской области, Дехтяренко рассказал о последних событиях из других регионов. Как он отметил, Служба безопасности ежедневно проводит спецоперации по всей Украине, чтобы защитить государство и его граждан от влияния агрессора.
Хмельницкая область
Военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ. Туда входили 3 человека – они планировали различные диверсии в Хмельницкой области. Также они постоянно находились на связи с российскими кураторами и помогали корректировать вражеский огонь, фиксируя последствия ракетных ударов по стратегическим объектам.
Житомирская область
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской спецслужбы, который собирал разведданные о количестве и боеготовности самолетов ВСУ. Злоумышленником оказался чиновник одного из оборонных объектов государства.
Сумская область
Удалось установить, что глава одного из городских советов, личность которого пока не разглашают, сотрудничал с оккупантами. Также на сотрудничестве с врагом разоблачили его заместителя и одного местного депутата. Во время временной оккупации Конотопского района эти люди обеспечивали врагов материально и технически.
Киевская область
В Киевской области СБУ задержала двух коллаборантов, которые способствовали "расквартированию" агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района. А кроме того, они принимали участие в мародерстве и похищении украинских патриотов.
Спецслужба делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности всех виновных лиц,
– отметил Артем Дехтяренко.
Последние дела СБУ:
- В Харькове контрразведка СБУ разоблачила и задержала майора полиции, который передавал россиянам данные о военных и гражданских объектах в городе.
- СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". Он готовил свержение конституционного строя в Украине.
- Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно видео момента попадания ракеты в Днепре по объекту железнодорожной инфраструктуры 4 мая. Видео с вражеским ударом в считанные минуты после попадания начало распространяться по разным телеграм-каналам.
- Во Львовской области задержан бывший чиновник ЛОГА Роман Матис и главный редактор издания Mind.UA Евгений Шпитко – их подозревают в присвоении и перепродаже гуманитарной помощи.
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