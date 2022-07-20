СБУ расследует уничтожение сотрудниками ГБР секретной информации по громким делам, – СМИ
Источник:"Суспільне"
Сотрудники Государственного бюро расследований могли уничтожить часть секретной информации в некоторых громких уголовных делах. Служба безопасности Украины сейчас расследует все обстоятельства.
Так, СБУ принялась расследовать обстоятельства уничтожения работниками ГБР части секретной информации в ряде уголовных производств, в которых фигурируют бывшие украинские чиновники.
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О каких делах говорится
Служба безопасности Украины расследует уничтожение работниками ГБР некоторых важных доказательств в таких уголовных производствах, как "Харьковское соглашение", "Угольное дело" Виктора Медведчука, "Дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко", "Дело о доведении украинской армии до обнищания" и в ряде других дел, в которых фигурируют бывшие украинские чиновники.
В Генпрокуратуре открыли несколько уголовных производств против ГБР
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в отношении этих дел правоохранители открыли уголовные производства по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";
- ч. 2 ст. 329 "Утеря документов, содержащих государственную тайну";
- ч. 2 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".
В настоящее время прокуратура и следователи пытаются восстановить уничтоженные материалы важных уголовных дел в отношении украинских чиновников.
В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации путем установления и истребования экземпляров, хранившихся в других учреждениях,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
В ГБР информацию отрицают
- Когда об этом всплыло в СМИ, в ГБР заявили, что информация об уничтожении детективами материалов резонансных уголовных производств не соответствует действительности.
- Сообщения о подозрении в рамках этого производства пока никому не вручали, однако сведения о факте уничтожения секретных материалов работниками ГБР уже внесены в единый реестр досудебных расследований.
- Интересно, что следствие по делу об уничтожении секретных материалов началось после того, как Владимир Зеленский устранил с должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.
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